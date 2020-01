Eleonora Abbagnato parla della mamma: “Ha la leucemia: lascio l’Opéra”

Nel salotto di Verissimo, Eleonora Abbagnato parla della mamma e della sua malattia: “Lascio l’Opéra di Parigi per starle vicino”

Nata a Palermo il 30 giugno 1978, Eleonora Abbagnato è una delle ballerine più apprezzate nel panorama internazionale. Ha indossato le scarpette quando era ancora bambina. A soli 11 anni ha esordito in televisione, grazie ad un programma di Pippo Baudo. Un anno dopo, ancora giovanissima, lascia la sua Sicilia e si trasferisce a Montecarlo. Lì perfezionerà la sua sconfinata passione per il ballo studiandi presso l’Accademia di Danza Princesse Grace. Solo un ano più tardi l’ammissione alla prestigiosa scuola di ballo dell’Opéra di Parigi, diventandone étoile nel 2013. L’Abbagnato, inoltre, è la ballerina più giovane a essere diventata direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Nel 2010, per merito del loro parrucchiere, ha conosciuto Federico Balzaretti, all’epoca calciatore del Palermo.

Dal loro matrimonio sono nati Julia e Gabriel. Una vita divisa tra danza e famiglia: ora Eleonora Abbagnato ha la mamma malata di leucemia e, per questo motivo, ha deciso di lasciare l’Opéra. Lo ha spiegato a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo.

Eleonora Abbagnato: la mamma è malata

Dopo 28 anni ha deciso di lasciare il palcoscenico. Da Parigi tornerà in Italia e starà accanto alla mamma, a cui è stata diagnosticata la leucemia. Infatti, ha spiegato: “Quando hai un sogno, una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa. Io ho lasciato la mia famiglia a dieci anni e tutto mi dicevano che l’Opéra di Parigi era inarrivabile. La mamma mi sosteneva da lontano, sempre. Mi diceva di non mollare e che, se mi sentivo triste, dovevo tornare a Palermo.

Ha tenuto la famiglia solida. Adesso ha questa malattia brutta”. Sul loro rapporto ha aggiunto: “Le sono sempre stata vicina telefonicamente. Non sono potuta andare da lei ma, ora che tornerò in Italia, spero di stare con lei. I ruoli cambiano”.





Sul suo allontanamento dalla danza, l’Abbagnato ha precisato: “Lascerò l’Opéra, ma non lascerò la danza. Ho altri progetti. Smettere da un giorno all’altro è troppo violento. Certamente non ballerò più gli stessi ruoli. Mi mancherà Parigi”.