Video molto autoironico per Chiara Ferragni e Fedez su Instagram: in poco tempo è stato visto quasi 2 milioni di volte.

Il rapper Federico Lucia, in arte Fedez e la moglie Chiara Ferragni, noti anche come Ferragnez, hanno pubblicato un breve video su Instagram in cui dimostrano di essere autoironici e sapersi prendere poco sul serio. Tutto nasce dal fatto che a volte l’influencer è presa un po’ in giro a causa delle dimensioni del suo seno. Nel video il marito trova un modo molto particolare e divertente per risolvere il problema.

Appoggiando le mani sul seno della moglie, Fedez dice: “Faccio la foto e te le tiro su così sembrano enormi amore”. Poi comprimendo ulteriormente il seno dice: “Oohhhh giganti!”. Il video è stato postato dall’account ufficiale di Chiara Ferragni con queste parole come spiegazione: “New tutorial: how to have boobs, immediately 😅 #TheFerragnez”.





Fedez e Ferragni su Instagram

Molto divertente anche la reazione dell’influencer, la quale per tutto il tempo, mentre il marito si diverte alle sue spalle, fa un’espressione tra il serio e il faceto che è tutto un programma.

E senza dire una parola! In pochissimo tempo il video ha avuto quasi due milioni di visualizzazioni e migliaia di reazioni da parte dei fan della coppia. “Siete perfetti”, “Siete unici, vi adoro” e “adoriamo il push up”: questi sono alcuni commenti apparsi sotto il divertente video.