Michele Favoloso è stato ospite a Domenica Live per difendere il figlio dalle accuse mosse da Nina Moric.

Michele Favoloso, il padre di Luigi Mario Favoloso, ospite nella trasmissione di Barbara D’Urso difende il figlio dalle pesanti accuse mosse dall’ex fidanzata Nina Moric. Il padre di Luigi Mario Favoloso, che secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe essere in Armenia, rincara la dose, e spiega come i fatti potrebbero essere ben diversi da quelli sostenuti dalla showgirl:“Una volta è tornato a casa con una ferita sulla mano, anche se lui non mi ha detto che è stata Nina. L’ha sempre difesa perché è innamorato. Non escludo ci sia stato qualche spintone mio figlio non è un violento”.

Michele Favoloso a “Domenica Live”: le dichiarazioni

Gli animi all’interno del Salotto della D’Urso si scaldano e la conduttrice rimprovera e bacchetta più volte il suo ospite per le dichiarazioni di Michele Favoloso. “Da Nina mi aspetto di tutto.

La denuncia fatta da lei è un atto vergognoso nei confronti delle donne che hanno davvero subito violenze” commenta Michele Favoloso, e qua arriva il primo rimprovero di Barbara D’Urso, che lo invita a riflettere bene su quanto sostenuto, se le accuse della Moric infatti fossero vere le affermazioni del padre di Luigi Mario Favoloso sarebbero davvero fuori luogo. Sempre Michele Favoloso aggiunge che “Nina picchiava Luigi, sì, per le informazioni che abbiamo noi. E può darsi che Luigi abbia avuto una reazione.” e qua arriva il secondo ammonimento della conduttrice “State dicendo che Nina picchia e lui reagisce?”, mettendosi in una posizione assolutamente contraria ad ogni forma di violenza.