Sanremo 2020, Georgina Rodriguez valletta di Amadeus

Dopo giorni di dubbi, sembra che la Rai abbia raggiunto l'accordo economico con la fidanzata di Cristiano Ronaldo per la conduzione di Sanremo 2020.

Georgina Rodriguez sarà sul palco di Sanremo 2020 con Amadeus. Dopo giorni di dubbi, sembra che la Rai abbia raggiunto l’accordo economico con la fidanzata di Cristiano Ronaldo.

Sanremo 2020, Amadeus avrà anche Georgina

Georgina Rodriguez sarà sul palco dell’Ariston di Sanremo 2020. Dopo giorni di attesa, finalmente è arrivata l’ufficialità da viale Mazzini, e quindi Amadeus avrà un’altra valletta al suo fianco per la prestigiosa kermesse.

Sabato pomeriggio Marco Liorni nel suo programma Italiasì aveva già fatto capire che la trattaiva sarebbe andata in porto quanto prima, mostrando delle immagini in esclusiva della fidanzata di Cristiano Ronaldo nella cittadina ligure per le prove.

Raggiunto l’accordo

Pare che l’emittente e Georgina Rodriguez abbiano trovato l’accordo sul compenso economico. Ancora non sono chiari i numeri, ma stando alle ultime indiscrezioni lo stallo si era creato per via di un’ampia forbice economica: la Rai offriva 50mila euro, mentre Georgina chiedeva almeno 140mila euro per garantire poi la presenza del fidanzato Cristiano Ronaldo in prima fila in platea durante la kermesse.

Già qualche giorno si era parlato di un forfait di Monica Bellucci, e nel caso avesse rifiutato anche la compagna di Ronaldo, Amadeus si sarebbe trovato in seria difficoltà.

Per il momento però il consuttore può tirare un sospiro di sollievo e pensare solo alla buona cindotta del programma, che a questo punto si prenanuncia ricca di colpi di scena.