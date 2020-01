"È un colpaccio". Amadeus commenta l'esibizione come un "Evento della musica italiana"

Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, i membri della storica band dei Ricchi e Poveri, solcheranno il palco del Festival di Sanremo 2020. La loro esibizione giunge anche al 50° anniversario del loro brano “La prima cosa bella”.

La reunion a Sanremo 2020

Amadeus ha commentato entusiasta l’occasione: “La reunion dei Ricchi e Poveriè un vero evento nella storia della musica italiana e nella storia di Sanremo. Sono felicissimo di poterli avere tutti e quattro sul palco. È un colpaccio per questo 70° festival, per questo Sanremo”. Ha poi continuato: “Faccio i complimenti al manager Danilo Mancuso per aver realizzato questa reunion e lo ringrazio per averceli portati a Sanremo. E posso anche annunciare, d’accordo con il sindaco di Sanremo, che i Ricchi e Poveri riceveranno il Premio Città di Sanremo”.

Gli stessi Ricchi e Poveri hanno comunicato il loro entusiasmo in vista dell’esibizione: “Siamo qui tutti e quattro insieme per onorare l’affetto che il pubblico ci ha sempre dimostrato.

Celebrare i 50 anni dal nostro primo grande successo è come ritrovarsi in famiglia dopo un lungo viaggio e rinsaldare un legame essenziale”.

Gli ospiti del Festival

L’organizzazione del Festival ha confermato la presenza di diversi big internazionali, come Lewis Capaldi, Due Lipa e Mika. Del panorama italiano sarà presente per tutte le serate Tiziano Ferro, il quale duetterà anche con Massimo Ranieri.Sono ancora aperte le trattative per Ultimo e Zucchero.

Sul palco saranno presenti anche Roberto Benigni e Fiorello, quest’ultimo per tutte le serate.Durante l’ultima serata presenzieranno Christian De Sica insieme a Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini. Inoltre sul palco salirà Jhonny Dorelli e il cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”.