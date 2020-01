Arisa ha annunciato di aver ritrovato l'amore accanto ad un ragazzo friulano: fiori d'arancio in vista per la cantante?

Arisa ha rivelato di avere un nuovo amore: dopo la fine della sua storia d’amore da Lorenzo Zambelli la cantante avrebbe ritrovato la serenità accanto a un ragazzo friulano di cui non si conosce il nome. Su di lui la cantante ha detto solo: “Ha un bel fondoschiena”.

Arisa: il nuovo amore

Con enorme gioia Arisa ha rivelato che nella sua vita ci sarebbe un nuovo amore: si tratta di un ragazzo friulano che, a detta della cantante, “avrebbe un bel fondoschiena”. Arisa dunque non ha perso il sorriso nonostante la rottura dal fidanzato storico Lorenzo Zambelli e l’esclusione al Festival di Sanremo. La cantante vi prenderà parte comunque nella serata dedicata ai duetti ma a suo dire Amadeus – direttore artistico della 70esima edizione della kermesse – avrebbe deciso di escludere il suo brano perché troppo simile (come tematica) a quello della concorrente in gara Giordana Angi.

Arisa sembra comunque felice e innamorata e benché non abbia rivelato il nome del suo nuovo e misterioso compagno non ha escluso che per il suo futuro ci siano in serbo i fiori d’arancio: “Ci stiamo pensando”, ha dichiarato, incalzata sulle sue possibile nozze.

La cantante è stata legata per oltre 10 anni al suo manager Lorenzo Zambelli: negli ultimi anni la relazione tra i due sarebbe stata caratterizzata da frequenti tira e molla e alla fine si sarebbe conclusa in un nulla di fatto. I fan sono impazienti di scoprire l’identità del misterioso compagno della cantante, ma per il momento sui social tutto tace e Arisa non sembra intenzionata a presentarlo ai suoi fan.