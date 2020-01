Camilla è la figlia maggiore di Maurizio Costanzo: lei e il padre hanno sempre avuto ottimi rapporti e lei ha deciso di fare un lavoro simile al suo.

La vita sentimentale di Maurizio Costanzo è stata piuttosto movimentata e il celebre conduttore è stato sposato ben 4 volte. Camilla Costanzo è la figlia maggiore che il conduttore ha avuto dalla sua seconda moglie, Flaminia Morandi, con cui convolò a nozze nel 1973.

Camilla Costanzo chi è

Maurizio Costanzo ha tre figli: Camilla e Saverio (nati durante il matrimonio con Flaminia Morandi) e Gabriele, figlio adottivo avuto con Maria De Filippi. La figlia maggiore del celebre giornalista è Camilla, nata nel 1973 e che come suo fratello Saverio avrebbe mosso i suoi passi nel mondo del cinema lavorando come sceneggiatrice e scrittrice. Sui social non sono presenti molte foto della sceneggiatrice ma, da quel che si può vedere, è sicuramente somigliante a suo padre.

E’ fuor di dubbio che il cinema sia stato sicuramente una fonte d’ispirazione importante per i due figli maggiori di Maurizio Costanzo visto che anche il fratello di Camilla, Saverio, ha deciso di lavorare in questo campo come regista. Maurizio Costanzo si è separato dalla madre dei due figli maggiori negli anni ’70 ma ha dichiarato di provare per lei sempre eterna gratitudine, e inoltre con Camilla e Saverio avrebbe mantenuto ottimi rapporti. Camilla Costanzo vivrebbe a Roma e avrebbe reso il celebre giornalista nonno di due nipotini. Sia lei sia Maurizio Costanzo preferiscono mantenere un velo di riservatezza intorno alla propria sfera familiare e per questo non si hanno molte notizie in merito al loro privato.