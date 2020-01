Grande Fratello Vip: dopo Barbara, un altro concorrente vuole lasciare

Un altro concorrente del Grande Fratello Vip vorrebbe lasciare la casa: "Non ne posso più, mi manca l'aria", ha detto in uno sfogo

La salute prima di tutto: è per questo motivo che la celebre scrittrice Barbara Alberti ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Alcuni problemi di salute l’hanno costretta ad alcuni controlli in ospedale. “Barbara Alberti, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”, si legge in un comunicato reso noto dalla produzione del reality. Intanto un altro concorrente del Gf sarebbe intenzionato a interrompere la propria esperienza a Cinecittà.



Grande Fratello Vip, lo sfogo di Carlotta

Nata in provincia di Fermo il 3 gennaio del 1992, Carlotta si è poi trasferita a Cupra Marittima, nell’Ascolano. Ha frequentato il Liceo Socio Pedagogico e, dopo il diploma, ha approfondito e perfezionato la sua passione per la danza presso l’Accademia Nazionale di Danza.

A 17 anni ha conosciuto l’imprenditore edile Emiliano Pietrantoni, all’epoca 30enne, con il quale si è sposata a soli 25 anni.

Nel 2018, a un anno dalle nozze, si è fatta conoscere al grande pubblico trionfando a Miss Italia. Per chi ancora non la conoscesse, Carlotta Maggiorana si è messa in gioco partecipando al Grande Fratello Vip.

Sulla sua scelta, intervistata da “Tv, sorrisi e canzoni”, ha spiegato: “Ho deciso di partecipare perché credo sia una vetrina importante. Insieme a me porterò alcuni oggetti a cui sono affezionata come il mio cuscino, la foto con mio marito e una catenina. A spaventarmi c’è il fatto di non poter sentire i miei familiari e il dover condividere ogni cosa con tutti gli altri inquilini”. In questo modo vorrebbe farsi strada nel mondo dello spettacolo. La Maggiorana, amante della cucina e maniaca dell’ordine, sogna di recitare in un film e presentare un programma. Nella casa, ha detto prima di varcare la famosa porta rossa, vorrebbe farsi apprezzare per la sua solarità e il suo altruismo.

Tuttavia, a poche settimane dall’inizio del reality, non sono mancati gli sfoghi.

Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio 2020, infatti, si è confidata con l’ex modella brasiliana Fernanda Lessa. Singhiozzando, ha detto di voler abbandonare il reality. “Non è cattiveria, non ce la faccio più, mi manca l’aria”, è il suo sfogo. Quindi ha spiegato: “Mi manca la mia famiglia”. E conclude: “Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria”.

Barbara Alberti in ospedale

A causa di alcuni problemi di salute, la scrittrice, intellettuale e drammaturga Barbara Alberti ha dovuto abbandonare il programma. Per lei sono state necessarie alcune visite in ospedale. La Alberti era in nomination con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. La redazione, per questo motivo, ha annullato il televoto. I telespettatori che hanno già espresso la propria preferenza verranno risarciti.

Sul suo contratto aveva spiegato: “È diverso dal mio”.

E ancora: “Se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte”. Dopo lo sfogo contro le dichiarazioni di Pasquale, aveva detto: “Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Non sono matta. Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. Qui è tutto un rovesciamento della situazione”.