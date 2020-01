Imbarazzo nella casa del Grande Fratello Vip: Michele Cucuzza è stato protagonista di un episodio che ha fatto arrossire gli altri concorrenti.

Incidente imbarazzante per Michele Cucuzza al Grande Fratello Vip: il celebre volto de La Vita in Diretta è stato pizzicato dagli altri concorrenti del reality show con una parte intima in bella mostra, fatto che ha suscitato ilarità e un po’ di imbarazzo.

Incidente per Michele Cucuzza

Al Grande Fratello Vip Michele Cucuzza si sarebbe addormentato con la maglia della salute e i boxer, peccato che questi mettessero in bella mostra le parti intime del conduttore e che gli altri concorrenti del reality show se ne siano accorti. Senza nascondere il proprio imbarazzo infatti, Paolo Ciavarro ha utilizzato una coperta per coprire l’ex volto de La Vita in Diretta, profondamente addormentato.







Non è il primo episodio imbarazzante accaduto all’interno della Casa più spiata d’Italia: qualche settimana fa Rita Rusic era stata pizzicata mentre, durante la notte e con altri concorrenti nella sua stessa stanza, toccava le proprie parti intime.

Insomma, tra incidenti piccanti e non questa edizione del Grande Fratello Vip fa discutere i fan, e del resto – anche nelle passate edizioni – di episodi imbarazzanti o bollenti non ne erano mancati. Come dimenticare il momento trascorso da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez all’interno dell’armadio della Casa? I due hanno sempre smentito che tra loro ci fosse stato un rapporto intimo allora, ma ai fan è sempre parso il contrario.