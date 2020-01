Laura Chiatti è senza freni e sui social ha deciso di mostrarsi con un insolito scatto osé: la foto ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

Per festeggiare 1 milione di followers Laura Chiatti ha postato sui social uno scatto in cui è ritratta completamente senza veli: la foto ha ottenuto il boom di like e in molti sono rimasti stupiti nel vedere lo scatto seducente dell’attrice (che di solito posta foto della propria famiglia).

Laura Chiatti senza veli

“Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me”, ha scritto ironica Laura Chiatti, condividendo con i fan uno scatto in cui è praticamente senza vestiti. Nella foto si vede l’attrice mentre copre con un braccio il suo seno mentre a coprire il resto c’è solo un asciugamano bianco. Sui social i fan sono impazziti per lo scatto e in molti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 25 Gen 2020 alle ore 12:47 PST







In tanti sono rimasti stupiti dall’insolito scatto provocante postato dall’attrice, specie perché di solito Laura Chiatti preferisce condividere sui social foto del suo privato, in compagnia dei figli (Pablo ed Enea) e di suo marito Marco Bocci.

La coppia è convolata a nozze nel 2014 e il 22 gennaio dell’anno successivo è nato il loro primo figlio, Enea, seguito un anno più tardi dal più piccolo, Pablo. Marco Bocci e Laura Chiatti si sono sempre mostrati molto affiatati sui social e non hanno mai nascosto i dettagli della loro vita privata assieme.