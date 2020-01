Paola Barale è furiosa e non le manda certo a dire: la showgirl ha specificato perché tra lei e i suoi ex più famosi le storie sarebbero naufragate.

Paola Barale si è sfogata contro i due ex amori della sua vita: Raz Degan e Gianni Sperti. La conduttrice ha rivelato di aver dimenticato entrambi e, per quanto riguarda il desiderio non corrisposto di Sperti di avere dei figli, ha messo i puntini sulle “i”.

Barale contro Degan e Sperti

Paola Barale non ha piacere a parlare delle due relazioni più famose e durature da lei avute, e infatti nel salotto di Barbara D’Urso ha messo da subito in chiaro che “quelle due persone” per lei sarebbero ormai nel dimenticatoio e che l’avrebbero fatta soffrire. La notizia ha colto tutti di sorpresa, specie perché almeno con Raz Degan la relazione sembrava essersi conclusa pacificamente. In realtà la stessa Paola Barale ha dichiarato che lui non si sarebbe più fatto vivo con lei e che questo avrebbe rovinato per sempre il loro rapporto.





Per quanto riguarda Gianni Sperti invece la conduttrice ci ha tenuto a puntualizzare sulla questione “figli”, ovvero il motivo per cui secondo alcuni lei e l’opinionista si sarebbero lasciati: “Ero io il capofamiglia, portavo avanti tutti io e lavoravo sempre e solo io, non avevo vicino forse una persona che mi dava una garanzia di cui avevo bisogno per avere un figlio.

Un figlio si fa in due e deve nascere quando ci sono tutte le situazioni giuste per poterlo fare”, ha confessato la showgirl.

Paola Barale si è scagliata anche contro Alfonso Signorini che secondo lei avrebbe dovuto dare il buon esempio per primo invece di scagliarsi contro Salvo Veneziano per le frasi sessiste al GF Vip. Sembra infatti che il settimanale del celebre conduttore abbia pubblicato alcune foto private della showgirl nella sua casa a Ibiza, e scattate senza il suo consenso.