Rodrigo Alves ha annunciato di essersi recato in Turchia per l'ennesimo intervento e ha spiegato i motivi della sua decisione.

Rodrigo Alves ha fatto sapere attraverso i propri profili social di essersi recato in una clinica privata in Turchia per sottoporsi a un delicato intervento: il personaggio televisivo ha recentemente annunciato che avrebbe deciso di diventare donna e ha generato non poche polemiche.

Rodrigo Alves operato in Turchia

A sorpresa, dopo circa 69 interventi chirurgici per somigliare il più possibile alla bambola Ken, Rodrigo Alves ha annunciato pubblicamente di voler diventare donna. Ancora non è chiaro come l’opinionista avrebbe deciso di chiamarsi (forse Roddy, ha detto) ma quel che è certo – e che ha fatto sapere lui stesso – è che adesso sarebbe in Turchia per sottoporsi a un delicato intervento d’introduzione di alcune protesi mammarie al seno.

Alves lo ha annunciato ai suoi fan postando alcune foto dalla clinica privata in cui avrebbe deciso di farsi operare e in tanti hanno criticato per l’ennesima volta la sua decisione, visto che l’ex gieffino avrebbe speso oltre 500.000 euro per assumere il suo nuovo aspetto e avrebbe avuto anche diversi problemi di salute legati proprio alle numerose operazione chirurgiche da lui subite. Rodrigo Alves si è detto certo della sua decisione, e ha precisato di non essere mai stato felice o completamente a suo agio nel suo corpo maschile.





In tanti sui social lo hanno accusato di aver cambiato aspetto solo per cercare ulteriore visibilità e in molti sostengono che Alves avrebbe peggiorato la sua situazione in tutti i sensi, anche con il rischio di gravi danni fisici.