Il signor Giancarlo oggi: cosa fa l'ex-concorrente de La Ruota della Fortuna. Dopo il programma in TV, ha conquistato la celebrità.

“Le amazzoni vinsero battaglia grazie alla loro f*ga”: con questa frase Giancarlo Pelosi, concorrente de La Ruota della Fortuna nel 1995, è entrato nella storia della televisione italiana. Ha messo in imbarazzo persino Mike Bongiorno e conquistato le risate di Paola Barale. Ma cosa fa oggi il signor Giancarlo?

Che fine ha fatto il signor Giancarlo?

È indimenticabile il momento in cui il signor Giancarlo, concorrente a La Ruota della Fortuna nel 1995, fornì volontariamente una risposta errata durante il gioco e conquistò così la simpatia del pubblico. Di fronte alla frase da completare “Le amazzoni vinsero battaglia grazie alla loro f_ga”, Giancarlo Pelosi scelse di completarla con la vocale “i”, invece che con la corretta “o”, scatenando le risate.

Il video della scena fu trasmesso anche su Blob e Scorie, due celebri programmi televisivi.

Ma è con Internet e YouTube che il Signor Giancarlo ha raggiunto la celebrità. Oggi l’ex concorrente è un pensionato di 70 anni e vive a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Sposato da 45 anni con la moglie, ha due figli ed è nonno di due nipoti.

A 25 anni dall’episodio, il signor Giancarlo è famoso non solo in Italia: “Mi chiamano da ovunque, ultimamente anche due ricercatori dal Vietnam mi hanno omaggiato con una locandina”, ha dichiarato in un’intervista. Nel 2019 è stato ospite al Maurizio Costanzo Show, in occasione del decennale della morte di Mike Bongiorno. Da lì ha creato un proprio profilo Facebook che ha aumentato ancora di più la sua notorietà.

Il signor Giancarlo non è pentito della risposta errata: “Tornassi indietro lo rifarei, anche perché continuo a credere che fosse la risposta giusta”.