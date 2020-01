Maria Amelia Monti, l'attrice nota per il suo ruolo in "Finalmente soli" con Gerry Scotti, oggi si è data al cinema e al teatro.

Chi è e che fine ha fatto Maria Amelia Monti, la compagna televisiva di Gerry Scotti? L’attrice, famosa per il ruolo di Alice Fumagalli nella fiction di Canale 5 “Finalmente soli”, ha in serbo nuovi progetti, sul grande schermo, ma non solo.

Che fine ha fatto Maria Amelia Monti

Conosciuta forse più per il personaggio di Alice Fumagalli, Maria Amelia Monti è stata protagonista della televisione italiana per molti anni. L’attrice interpretava la moglie di Gigi Mantelli, alias Gerry Scotti, nella fiction “Finalmente Soli“, andata in onda su Canale 5 dal 1999 al 2004.

Ma che fine ha fatto oggi Maria Amelia Monti? Non più sul piccolo schermo, l’attrice non ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Ad ottobre 2019 è uscito nelle sale cinematografiche il suo nuovo film: “Se mi vuoi bene”.

Il cast è composto da nomi noti della televisione italiana, come Claudio Bisio, Sergio Rubini e Flavio Insinna.

Ma l’attrice cavalca anche i palchi teatrali e a gennaio 2020 è andata in scena con “La Parrucca“, uno spettacolo che prende le mosse da due atti unici di Natalia Ginzburg, nota scrittrice italiana del Novecento.

Curiosamente, dopo la sitcom con Gerry Scotti, il pubblico ha pensato per molto tempo che i due fossero realmente una coppia. Ma nella vita reale Maria Amelia è sposata con Edoardo Erba, drammaturgo e regista, da più di vent’anni. L’attrice, inoltre, è mamma di tre figli: Marianna, Leonardo e Robel, adottato dall’Etiopia.