Elisa Isoardi è stata sorpresa con il fidanzato Alessandro Di Paolo a Roma: alla mano della conduttrice è spuntato un grosso anello.

Elisa Isoardi è stata pizzicata in un wine bar di Roma dove, tra canti e baci alla sua nuova fiamma – Alessandro Di Paolo – ha sfoggiato all’anulare un grosso anello con smeraldo. Si tratta di qualcosa di più di un semplice regalo?

Elisa Isoardi, Alessandro e l’anello

Alcune foto diventate virali sui social hanno rivelato i festeggiamenti di Elisa Isoardi in un locale di Roma dove, in compagnia di Alessandro Di Paolo, si sarebbe lasciata andare a canti e balli. La conduttrice ha presentato la sua nuova fiamma al regista Massimo Spano e all’attore Piero Concilietti che erano con loro. Ai più attenti non è sfuggito il grosso dettaglio brillante alla mano della conduttrice: si tratta di un vistoso anello con smeraldo, e che sarebbe proprio dono di Alessandro Di Paolo.

La storia tra i due procede ormai da diversi mesi ma all’inizio la conduttrice aveva smentito qualsiasi legame sentimentale con l’imprenditore che invece – durante le feste natalizie – l’ha seguita nella casa dei genitori di lei a Monterosso Grana, in Piemonte. Insomma, tutto sembra procedere liscio come l’olio tra la conduttrice e l’imprenditore, e chissà che presto i due non annuncino davvero i fiori d’arancio.





Elisa Isoardi sembra finalmente aver ritrovato la serenità dopo il naufragio della sua storia con Matteo Salvini, oggi legato alla giovanissima figlia del senator Verdini, Francesca. La conduttrice non si è espressa sull’unione, ma non ha mai nascosto di sognare per il suo futuro una famiglia e perché no? Anche le nozze. Alessandro Di Paolo sarà quello giusto?