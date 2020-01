GF Vip, Cucuzza sotto accusa per le nomination: i motivi

Le nomination del GF Vip sono pilotate? La confessione di Michele Cucuzza ha creato una bufera sui social.

Michele Cucuzza è finito al centro di un’accesa bufera per una sua dichiarazione fatta in diretta tv. Pensando forse di non essere ascoltato il concorrente del GF Vip ha detto ad Adriana Volpe che avrebbe “organizzato tutto” per far sì che Andrea Montovoli finisse in nomination. Sarà vero?

Bufera su Michele Cucuzza

I fan dei social si sono scatenati contro Michele Cucuzza chiedendone l’eliminazione: in tanti non avrebbero apprezzato il fatto che il conduttore stia facendo “il doppio gioco” con alcuni concorrenti, e in particolare con Andrea Montovoli che – a suo dire – avrebbe fatto in modo di mandare in nomination. Sui social il pubblico del programma si chiede se Cucuzza non si sia messo d’accordo con gli altri concorrenti per organizzare una nomination pilotata, e poi a molti non sarebbe piaciuto questo lato “strategico” dell’ex volto de La Vita in Diretta.





Cucuzza avrebbe messo a parte del suo “piano” Adriana Volpe, a cui avrebbe detto che la nomination “Era organizzata dal sottoscritto”.

Oltre a Montovoli i prossimi a rischiare l’eliminazione sono Patrick Ray Pugliese e Rita Rusic e, secondo i fan del programma, Adriana Volpe avrebbe fatto di tutto pur di far uscire la produttrice dalla Casa nonostante con Cucuzza abbia fatto finta di non capire a cosa il concorrente si stesse riferendo. I due staranno davvero facendo un doppio gioco? Per il momento Alfonso Signorini non si è ancora espresso sulla vicenda ma di sicuro che ci saranno presto novità.