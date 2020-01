Uno scatto di Giulia De Lellis ha fatto impazzire i fan: l'influencer si è concessa un bagno notturno completamente senza veli.

Giulia De Lellis si è regalata una vacanza a Courmayeur in compagnia del fidanzato Andrea Iannone: sui social l’ex gieffina ha regalato ai fan un suo scatto in cui, praticamente senza veli, si rilassa nell’acqua termale in piena notte.

Giulia De Lellis senza veli

In tanti hanno fatto i complimenti a Giulia De Lellis per il suo scatto senza veli: l’influencer si è mostrata mentre entrava in acqua senza reggiseno e soltanto con uno slip striminzito. Lei e Andrea Iannone si starebbero godendo alcuni giorni di vacanza a Courmayeur e intanto sui social si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sulle loro possibile nozze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 26 Gen 2020 alle ore 12:22 PST







Recentemente infatti, Giulia De Lellis è stata pizzicata con un prezioso anello al dito che – secondo indiscrezioni – sarebbe proprio la promessa d’amore fattale dal pilota di moto GP.

Per il momento i due non si sono sbilanciati sulle possibili nozze, ma Giulia ha dichiarato ironica che qualora Andrea Iannone fosse intenzionato a regalarle un anello “lei sarebbe qui”, segno dunque che sarebbe ben felice di ricevere la tanto attesa proposta dal fidanzato.

Secondo indiscrezioni i due avrebbero iniziato a convivere nella casa che lui ha acquistato a Lugano e che, inizialmente, doveva essere la casa condivisa con Belen Rodriguez. La showgirl all’ultimo ci ha ripensato, ed è tornata con la coda tra le gambe dal suo ex marito, Stefano De Martino. Iannone sembra invece essersi riconsolato in fretta: oggi tra lui e Giulia De Lellis l’amore procede a gonfie vele.