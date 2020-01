Tosca presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Ho amato tutto": il testo e il significato del brano in gara.

Tiziana Tosca Donati e Rita Pavone sono i due nomi a sorpresa svelati da Amadeus tra i 24 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020: Tosca presente la canzone Ho amato tutto. Un ritorno davvero interessante al Teatro Ariston che ha stupito anche la diretta interessata. Alla chiamata di conferma, infatti, Tosca pensava si trattasse di uno scherzo di Fiorello.

Tosca, Ho amato tutto

Sul palco dell’Ariston torna al Festival di Sanremo 2020 anche Tosca: la sua canzone si chiama Ho amato tutto. L’esordio nel campo musicale risale al suo debutto discografico con l’album omonimo nel 1992: nello stesso anno, inoltre, prende parte alla kermesse di Rai 1 con Cosa farà Dio di me. L’anno seguente esce, invece, il singolo Attrice e Tosca inizia varie collaborazioni con Renato Zero, Lucio Dalla e Riccardo Cocciante.

L’apice del successo, però, arriva con il duetto insieme a Ron nel brano Vorrei incontrarti fra cent’anni. Così nasce anche il terzo progetto: L’altra Tosca.

Susanna Tamaro scrive per lei Nel respiro più grande, con la musica di Ron, che Tosca presenta al Festival nel 1997: in quell’occasione vince anche la Targa Tenco come migliore interprete. Infine, esce il nuovo disco Incontro e passaggi. Trascorrono sei anni di silenzio e poi nel 2003 esce ancora un altro disco: Sto bene al mondo (la riedizione del 2007 vedrà l’inserimento del singolo Il terzo fuochista). Nel 2010, insieme al corpo bandistico di Albiano, pubblica Trentino Senza Tempo, mentre nel 2014 arriva Il suono della voce. Chiude, nel 2017, l’album live registrato all’Auditorium Parco della Musica: Appunti musicali dal mondo.

Morabeza è del 2019.

Tosca, Ho amato tutto: il testo

di P. Cantarelli

Ed. The Saifam Group/I Mean Music/L’Andatura/Leave Music

Lugagnano di Sona (VR) – Milano – Parma – Roma

Tre passi e dentro la finestra

Il cielo si fa muto

Resto lì a guardare

Io so cantare so suonare so reagire ad un addio

Ma stasera non mi riesce niente

Stasera se volesse Dio

Faccio pace coi tuoi occhi

Finalmente

Con te ho riscritto l’alfabeto

Di ogni parola stanca il significato

Perfettamente inutile cercare di fermare l’onda che

Ci annega e ci lascia senza fiato

Ed è una musica che va

In un istante è primavera

Che ritorna

E come un pesce che non può più respirare

Come un palazzo intero che sta per cadere

Tu sei l’unica messa a cui io sono andata

Un volo che è partito

Svanito in fondo al blu

E io adesso farei qualsiasi cosa

Per sfiorare le tue labbra

Per rivederti

Se è vero che il tempo ci rincorre

Oggi sono questa faccia questa carne e queste ossa

Le sento ancora addosso le tue mani che mi spostano più in là

Dove si vive solo di uno sguardo

È tardi, si spegne la candela

È sempre troppo tardi

Per chi non tornerà

E come un pesce che non può più respirare

Come un palazzo intero che sta per cadere

Tu sei l’unica messa a cui io sono andata

Un treno che è partito

Sparito in mezzo al blu

E io adesso farei qualsiasi cosa

Per averti fra le braccia

Per rivederti

Perché se manchi tu manchi da morire

Perché amarsi è respirare i tuoi respiri

Stracciarsi via la pelle e volersela scambiare

È l’attimo fatale in cui mi sono arresa

Perché tu vieni con questo amore tra le mani

E come sempre nei tuoi occhi

La mia casa

Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto

Io ti rispondo ho amato

Ho amato tutto