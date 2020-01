Alessia Marcuzzi lascerà L'Isola dei Famosi 2020? Secondo indiscrezioni ci sarebbe già una sostituta al timone del programma.

L’Isola dei Famosi dovrebbe prendere il via ad aprile 2020, dopo la fine del Grande Fratello Vip. Secondo indiscrezioni al timone del programma per la nuova edizione potrebbe non esserci più la conduttrice Alessia Marcuzzi, coinvolta in altri progetti.

Alessia Marcuzzi: l’Isola dei famosi

Secondo indiscrezioni Alessia Marcuzzi non condurrà più L’Isola dei famosi. Quali saranno i motivi? Secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi delle sempre più numerose polemiche a suo carico – quelle su Riccardo Fogli e Fabrizio Corona, ma anche la gestione del canna-gate tra Eva Henger e Francesco Monte – secondo altre voci potrebbe invece essere che la conduttrice abbia solo accettato nuovi progetti lavorativi, lasciando perciò il timone del programma.





Sempre secondo i rumors circolati sul web sembra che a prendere il posto della bionda conduttrice per questa nuova edizione del programma potrebbe essere nientemeno che Ilary Blasi, la quale ha detto definitivamente addio alla conduzione del Grande Fratello Vip (non senza qualche polemica).

Ilary aveva proprio annunciato di essere alla ricerca di un costante cambiamento e per questo potrebbe aver deciso di lasciare il programma anche in funzione di lavorare presso uno show completamente diverso, come appunto l’Isola dei famosi. Sarà vero? Per il momento nessuna delle due conduttrici ha confermato o smentito la notizia in circolazione, quel che è certo è che i fan siano in attesa di sapere come andranno veramente le cose.