Levante presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Tiki Bom Bom": il testo e il significato del brano.

Tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 c’è anche Levante: la cantautrice si presenta alla kermesse con il brano dal titolo Tiki Bom Bom. Prima di raggiungere il palco del Teatro Ariston, però, Levante aveva partecipato in veste di giudice all’11esima edizione di X Factor. Nella sua carriera, inoltre, ha inciso diversi brani che hanno raggiunto un enorme successo: Alfonso, Pezzo di me, Bravi tutti, Non me ne frega niente e Lo stretto necessario (quest’ultimo con Carmen Consoli).

Levante, Tiki Bom Bom

Un titolo alquanto singolare quello scelto da Levante: Tiki Bom Bom è la canzone che porta in gara al Festival di Sanremo 2020. Non è solo una cantautrice, ma anche una scrittrice: ha scritto, infatti, 2 romanzi. Il primo, Se non ti vedo non esisti, edito da Rizzoli e uscito nel gennaio 2017 e Questa è l’ultima volta che ti dimentico, arrivato in libreria da novembre 2018.

Le sue prime parole dopo l’ok alla partecipazione al Festival esprimono grande gioia: “È finita una decade importante – ha detto -.

Chiudo gli occhi e mi rivedo nei dieci anni più assurdi della mia vita (non che quelli precedenti lo siano stati meno), potenti, pieni di soddisfazioni vere, di grandi risultati, resistenza, forza e fiato lunghissimo. L’anno che se n’è andato m’era parso che all’inizio mi prendesse a ceffoni, poi ho capito che erano spinte per volare. E ho volato. Il mio pensiero per questo inizio va a tutte le persone che si sentono sole: non lo siete, guardatevi davvero intorno e accogliete l’amore. Inizio questa nuova decade con grandi novità. Questa è una strada piena di luce, ed è la mia. Ogni bene”.

Levante, Tiki Bom Bom: il testo

di Levante

Ed. Metatron Publishing – Torino

Ciao tu, animale stanco

Sei rimasto da solo

Non segui il branco

Balli il tango mentre tutto il mondo

Muove il fianco sopra un tempo che fa

Tikibombombom

Hey tu, anima indifesa

Conti tutte le volte in cui ti sei arresa

Stesa al filo teso delle altre opinioni

Ti agiti nel vento

Di chi non ha emozioni

Mai più, è meglio soli che accompagnati

Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.

Laggiù, tra cani e porci,

Figli di un Dio minore pronti a colpirci

Per portarci giù con sé, giù con sé.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Ciao tu, freak della classe

“Femminuccia” vestito con quegli strass

Prova a fare il maschio

Ti prego insisto

Fatti il segno della croce e poi

Rinuncia a Mefisto

Hey tu, anima in rivolta

Questa vita di te non si è mai accorta

Colta di sorpresa, troppo colta

Troppo assorta, quella gonna è corta

Mai più, è meglio soli che accompagnati

Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Noi siamo angeli rotti a metà

Siamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Noi siamo l’ancora e non la vela

Siamo l’amen di una preghiera, siamo noi.

Ciao tu, animale stanco

Sei rimasto da solo

Non segui il branco

Balli il tango mentre tutto il mondo

Muove il fianco sopra un tempo che fa

Tikibombombom