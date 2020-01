Marco Masini partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Il confronto": il testo e il significato della canzone.

Marco Masini è uno dei 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020: la partecipazione all’evento coincide anche con il trentennale della sua carriera, che il cantante aveva annunciato sui suoi profili social lo scorso novembre. “Il 2020 sarà un anno importante – scriveva -, perché festeggeremo i nostri 30 anni di musica, canzoni, concerti, vita insieme… io e voi! Ci sarà un disco che uscirà in primavera, e ci sarà un tour nei teatri per ritrovarci e fare festa insieme”. Proprio Il confronto, brano che Marco Masini porta a Sanremo 2020, è inserito nel nuovo progetto.

Marco Masini, Il confronto

Amadeus ha svelato i nomi dei 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020: tra questi c’è anche Marco Masini che presenta la canzone Il confronto. Non si tratta, però, della prima presenza all’Ariston per il cantante: nel 1990, infatti, fece il suo debutto con Disperato che gli valse il titolo nella categoria Giovani.

L’anno seguente (1991), invece, si presentò con Perché lo fai, che gli valse il terzo gradino della classifica finale. Poi Marco si prese una pausa di ben 9 anni prima di tornare sul palco dell’Ariston.

Nel 2000, infatti, si presenta di nuovo al Festival con Raccontami di te ma si piazza quindicesimo, mentre nel 2004 trionfa con L’uomo volante e nel 2005 arriva in finale con Nel mondo dei sogni. Quattro anni dopo torna di nuovo sul palco a cantare L’Italia. Nel 2016, invece, è la volta di Che giorno è (che termina la gara in sesta posizione), mentre l’ultima partecipazione risale al 2017: Marco cantò per l’occasione Spostato di un secondo (fermandosi al 17esimo posto).

Quella del 2020, quindi, è la sua nona partecipazione.

Marco Masini, Il confronto: il testo

di M. Masini – F. Camba – D. Coro

Ed. Warner Chappell Music Italiana – Milano

E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio

Quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio

E sei stato per qualcuno un marito mancato

E sei diventato padre ma non è capitato

E sei stato sul campo sempre dietro a un pallone

E ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore

Come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo

E sei stato importante e in lampo nessuno

Hai un cuore diesel che ci vai piano

La vita è un flipper e infatti ci giochiamo

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E sei stato uno stronzo quando lei ci credeva

L’hai lasciata morire lì con te alla deriva

Ma sei stato un signore quando non hai risposto

E ti bastavano due parole, due parole, per rimetterla a posto

Il cuore è un killer preso alle spalle

Il mondo è open sopra miliardi di stelle

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

Hai vinto tutto

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E no la vita non è

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come notizie sul giornale

Impronte su un pugnale

Non vuoi cadere non puoi volare

Ma oltre la paura del confronto

Ma oltre la paura del confronto

Il confronto

Forse adesso ti è chiaro mi son dato il permesso

Di parlarti davvero e accettare me stesso.