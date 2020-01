Massimo Giletti ha detto la sua in merito alle polemiche sorte su Junior Cally: il conduttore tv ha tirato in ballo anche i testi di Myss Keta.

Massimo Giletti ha sollevato alcune obiezioni sulla partecipazione di Myss Keta a L’Altro Festival (lo show che andrà in onda ogni sera al termine del Festival di Sanremo) mettendola a confronto con Junior Cally.

Massimo Giletti contro Myss Keta

Facendo riferimento ad alcuni brani di Myss Keta Massimo Giletti si è scagliato contro la cantante e la sua partecipazione a L’Altro Festival, dichiarando che a suo avviso i testi conterrebbero messaggi di violenza almeno quanto quelli di Junior Cally (al centro di un acceso dibattito per un suo testo dai contenuti fortemente violenti). Sulla partecipazione di Myss Keta a L’Altro Festival non sono state sollevate polemiche o commenti, viceversa sulla partecipazione di Cally si sono espressi in molti (comprese Ornella Vanoni e Loredana Bertè, la quale ha chiesto anche l’esclusione del musicista dal premio alla critica Mia Martini).





In tanti sui social hanno preso le difese di Myss Keta dichiarando che il contenuto dei suoi testi sarebbe ben diverso da quello di Cally, e che al loro interno non vi sarebbero messaggi violenti o sessisti.

Cally a sua volta si era scusato per le frasi criticate nel suo brano incriminato ma aveva anche detto di voler partecipare a Sanremo consapevole del fatto che la dialettica del rap fosse quella, e che in questo paese esiste la libertà di espressione. Le polemiche non sembrano placarsi e ormai all’inizio dello show mancano pochissimi giorni: Keta sarà al fianco di Nicola Savino ne L’Altro Festival e le attenzioni sulla 70esima edizione della kermesse sono ormai alle stelle.