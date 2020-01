Paolo Jannacci, il figlio del famoso cantautore milanese Enzo Jannacci, presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Voglio parlarti adesso": il testo e il significato.

Il figlio del cantautore milanese Enzo Jannacci partecipa al Festival di Sanremo 2020: la canzone che presenta Paolo Jannacci è Voglio parlarti adesso. Classe 1972, Paolo è nato il 5 settembre e ha iniziato la carriera musicale seguendo le orme del padre: il suo genere musicale preferito è il jazz. Nel 1988 è diventato un professionista affinando le sue tecniche al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como.

Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso

Tra le colonne sono più note è impossibile dimenticare Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi, Papà dice messa di Renato Pozzetto e Mi fido di te di Massimo Venier.

Per tre anni diversi, (2002, 2003 e 2005), Paolo ha ottenuto il Premio Tenco. Nel 2002, inoltre, è uscito il suo singolo d’esordio dal titolo Notes. A distanza di due anni è uscito Tape 1, mentre nel 2005 è stato pubblicato My Tangos. Nel 2008, infine, uscì Trio, mentre nel 2013 Paolo pubblicò Allegra. Come ultimi, nel 2017 arriva Hard Playing e nel 2019 Canterò.

Rispetto al brano del Festival, Paolo si esprime così: “Voglio Parlarti Adesso racconta in maniera delicata ed intensa, l’amore di un padre verso la figlia e l’inevitabile passare del tempo che rende adulti i bambini allontanandoli dai genitori.

Ma in questo allontanamento così normale, ed al contempo così difficile da accettare, nasce una promessa istintiva, forte, sincera ed estremamente umana. La promessa di essere sempre presente e pronto ad aiutarla, nonostante le proprie fragilità ed insicurezze. Voglio parlarti adesso descrive l’esigenza di strappare alle stagioni della vita, un piccolo momento immortale”.

Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso: il testo

di A. Bonomo – P. M. Jannacci – E. Bassi – M. Bassi

Ed. Edizioni Curci/Faithfool/Music Union/Ala Bianca Group – Milano – Gallarate (VA) – Milano – Modena

Là fuori c’è la guerra e dormi

Ma qui ci penso io a te

Vorrei che non tremassi come me

Ho visto piangere un gigante

Figurati se non piango io

Che sono nato adesso amore mio

Confesso che non so, non so

Come si può, afferrare il vento

E il tempo che non ti do, è tempo perso

Voglio parlarti adesso

Solo per dirti che

Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me

Voglio parlarti adesso

Prima che un giorno il mondo porti via

I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma quando vai sai che mi trovi qui

E quando il modo di aiutarti

Sarà non aiutarti più

Sorridi in faccia all’odio e manda giù

Potrei svegliarti poi ma poi non so, se poi, sarà lo stesso

Ora è sempre il mio miglior momento

Voglio parlarti adesso

Solo per dirti che

Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me

Voglio parlarti adesso

Prima che un giorno il mondo porti via

I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma quando vai sai che mi trovi qui

Le stelle appese poi cadranno giù

E un giorno ci diremo addio

Ma se una notte sentirai carezze sarò io…

Voglio parlarti adesso

Prima che un bel tramonto porti via

Le corse senza fine, addormentarsi insieme

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma tuo padre sarà sempre qui

Si è fatto tardi…

adesso dormi