E' stato un anno piuttosto difficile per il Principe Harry che avrebbe iniziato a manifestare una sempre più evidente problematica.

Lo stress per l’addio alla Royal Family e la recente paternità potrebbero aver recato qualche piccolo stress al Principe Harry, avvisaglia di un problema che – stando alle indiscrezioni – potrebbe rivelarsi maggiormente visibile e concreto qualora il Principe non usi delle contromisure.

Il Principe Harry è malato?

Da quando il Principe Harry ha annunciato il suo addio alla Royal Family e da quando ha iniziato ad avere le prime liti con i giornalisti (all’indomani dalle sue nozze con l’ex attrice Meghan Markle) ai meglio informati non è sfuggita l’incipiente calvizie che è cominciata a spuntare sulla testa del Principe. Del resto sia Carlo sia suo fratello William avrebbero lo stesso problema, ed è chiaro quindi che si tratti di una problematica di tipo ereditario che forse ha colpito Henry per via dello stress subito nell’ultimo anno.

Il Principe e sua moglie Meghan Markle avrebbero lasciato l’Inghilterra per cercare maggiore fortuna in Nord America e in particolare a Vancouver, dove sembra che la duchessa abbia già messo gli occhi su una proprietà extra-lusso che avrebbe fatto imbestialire la Regina.

Ancora non è chiaro quali saranno i futuri compiti svolti da Harry e Meghan e se avranno lo stesso rilievo odierno all’attenzione pubblica. Quel che è certo è che la mossa dei sue sia anche volta a cercare un po’ di tranquillità, e del resto lo stesso Harry aveva dichiarato che non sarebbe finito “nella stesso sistema mortale che aveva finito con l’uccidere sua madre”, Lady Diana.