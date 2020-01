I Papaboys a Sanremo 2020: con la collaborazione del cantautore Fabrizio Venturi, i giovani porteranno un omaggio a Giovanni Paolo II.

A una settimana dall’inizio di Sanremo 2020, vengono svelati gli ultimi nomi dei cantanti che calcheranno il palco dell’Ariston. Ma fra gli ospiti di Amadeus non ci saranno solo musicisti. Sanremo 2020 vedrà infatti anche la partecipazione dei Papaboys. Il gruppo di giovani porterà al Festival un brano dedicato a Giovanni Paolo II.

I Papaboys a Sanremo 2020

La 70esima edizione del Festival della Canzone italiana ospiterà un’esibizione dedicata al pontefice amato dagli artisti: Giovanni Paolo II. A calcare il palco dell’Ariston ci saranno, infatti, i Papaboys. Con la collaborazione del cantautore Fabrizio Venturi, porteranno a Sanremo la “Lettera agli artisti” scritta dal Papa beatificato. L’iniziativa è stata proposta da Venturi stesso, che è anche direttore artistico della compilation “Sanremo Doc”.

Il brano proposto dai Papaboys e scritto dal cantautore fiorentino è “Caro Padre”.

Si tratta di un omaggio a Papa Giovanni Paolo II che “è stato e continua ad essere il padre ideale di tutti gli artisti”. All’interno dell’iniziativa rientreranno anche altri appuntamenti, fra i quali il ripristino, dopo alcuni anni, della Messa per gli artisti e gli addetti ai lavori del Festival.

Sono inoltre previsti alcuni momenti di confronto e dibattito con i membri dello staff del Festival. In varie location della città si terranno anche diverse esibizioni dal vivo a sorpresa. L’intero progetto compreso nell’iniziativa dell’Omaggio a Giovanni Paolo II sarà presentato in una conferenza stampa in programma per il 4 febbraio alle 16.00 presso l’Hotel Cortese in Sanremo.