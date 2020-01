Alena Seredova è incinta: “Quando l’amore regala la vita”

Con un tenero scatto via social Alena Seredova ha rivelato di aspettare un figlio da Alessandro Nasi: per lei si tratta del terzo.

Alena Seredova aspetta il suo terzo figlio: l’annuncio è stato dato dalla stessa modella insieme all’attuale compagno Alessandro Nasi. Seredova è stata sposata con Gigi Buffon, padre dei suoi due figli maggiori, David Lee e Louis Thomas.

Alena Seredova è incinta

A sorpresa Alena Seredova ha rivelato a tutti con enorme gioia di essere incinta del suo terzo figlio: la modella ha postato sui social una foto del suo già molto evidente pancione, e dell’abbraccio col suo Alessandro Nasi, amore della sua vita. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, ha scritto la top model, e in tanti le hanno subito fatto le loro congratulazioni per l’arrivo di questa terza cicogna.

Nel 2014 la modella si separò dal marito e padre dei suoi primi due figli Gigi Buffon e a seguire Seredova svelò proprio che avrebbe scoperto i tradimenti di lui attraverso alcune foto rivelate dalle riviste di gossip.

La fine del matrimonio la fece sprofondare in una profonda depressione, ma oggi ci sarebbe finalmente un nuovo amore al suo fianco: con Alessandro Nasi la storia procede a gonfie vele, e presto arriverà un altro bambino o una bambina a coronare il loro sogno. La modella ha rivelato che il suo bebè nascerà a giugno, ma ancora non è chiaro se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia. “Non vediamo l’ora!” ha rivelato la modella, che nel frattempo si starebbe godendo la gravidanza accanto ai suoi tre grandi amori: il manager Alessandro Nasi e i due figli avuti con Gigi Buffon, David Lee e Louis Thomas.