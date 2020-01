Belen Rodriguez usa le sue armi di seduzione in uno scatto provocante e senza vestiti: la showgirl ha infiammato i social.

Belen Rodriguez adora sedurre i propri i fan, e infatti non si lascia sfuggire occasione per farlo: in uno dei suoi ultimi scatti sui social la showgirl si è mostrata con addosso solo la biancheria intima mentre si trovava difronte a uno specchio.

Belen Rodriguez: la foto

In tanti hanno fatto i complimenti a Belen per il suo fisico smagliante e per le sue curve da capogiro: la showgirl si è mostrata ai fan di Instagram con soltanto la biancheria intima, e lo scatto ha fatto il pieno di like. La bella argentina si troverebbe a Parigi con suo marito Stefano De Martino e il figlio Santiago: la coppia ha ritrovato la serenità dopo 4 anni in cui hanno vissuto da separati. Oggi c’è chi parla addirittura di un altro bebè per la coppia, anche se i due sull’argomento hanno sempre preferito glissare o si sono detti “fatalisti” verso ciò che riserverebbe loro il futuro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 28 Gen 2020 alle ore 6:41 PST

Belen non ha nascosto ai fan che le piacerebbe lasciare l’Italia per trasferirsi in Francia.

La confessione è giunta di recente dopo che lei e Stefano De Martino sono stati al centro di una difficile vicenda giudiziaria riguardante la loro presunta rapina ai danni di alcuni fotografi e risalente al 2012, mentre la coppia era in vacanza a Ponza. Sulla vicenda sarebbero emersi ulteriori dettagli e pertanto Belen e Stefano De Martino potrebbero dover rispondere delle loro azioni in tribunale. Per il momento la coppia ha preso le distanze dalla questione e ha preferito dedicarsi come sempre al tempo trascorso insieme al piccolo Santiago, in vacanza con loro a Disneyland Paris.