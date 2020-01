Enrico Remigio è la quarta persona nella storia di Chi vuol essere milionario a rispondere correttamente alla domanda da un milione di euro.

Il 30enne Enrico Remigio è riuscito ad entrare nella storia di Chi vuol essere milionario come il quarto concorrente ad essere riuscito a vincere il milione di euro. Il giovane manager originario di Pescara, ma residente a Singapore, ha infatti risposto correttamente alla domanda da un milione di euro mettendo la parole fine all’emozionante cavalcata cominciata una settimana fa nella precedente puntata del programma condotto da Gerry Scotti.

Enrico Remigio vince il milione

Nella puntata di Chi vuol essere milionario andata in onda nella serata del 29 gennaio Enrico Remigio è riuscito a rispondere esattamente alla domanda da un milione di euro, che chiedeva quale frase avesse lasciato scritto sulla superficie lunare l’astronauta Eugene Cernan: noto anche come l’ultimo uomo ad aver messo piede sul nostro satellite nel 1972. La risposta esatta in questo caso era la B: Cernan infatti lascio sulla Luna le iniziali della figlia Teresa inscritte nella polvere.





Con la sua vittoria, Remigio diventa così il quarto concorrente a vincere il milione di euro su sette che nei vent’anni di storia del programma sono riusciti ad arrivare alla domanda finale, la quindicesima. Il 30enne ha raggiunto il traguardo avendo in precedenza utilizzato tutti e quattro gli aiuti e rispondendo esattamente al quesito da un milione di euro utilizzando soltanto il proprio ragionamento.

Nella puntata precedente, Remigio aveva risposto esattamente alla domanda da 300mila euro, che chiedeva quale fosse stato il primo “Uomo dell’anno” della rivista statunitense Time nel 1927. In quell’occasione la risposta esatta era Charles Lindberg.