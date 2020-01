Detto Fatto cancellato dalla Rai: cos’è successo?

Detto Fatto potrebbe non far più parte dei palinsesti Rai: al suo post sarebbe atteso un nuovo programma con una conduttrice amatissima dal pubblico.

Detto Fatto sarà cancellato dalla Rai? Stando alle prime indiscrezioni il programma condotto da Bianca Guaccero potrebbe non essere più trasmesso la prossima stagione, e al suo posto ci sarebbe un altro programma condotto da una famosa conduttrice.

Detto Fatto cancellato

Ancora nessuna conferma o smentita per quanto riguarda la cancellazione di Detto Fatto dai palinsesti Rai, quel che è certo è che il programma non avrebbe ottenuto uno share particolarmente elevato e, già da un po’ di tempo, si vocifera che la conduttrice Bianca Guaccero abbia acconsentito a dedicarsi a un nuovo progetto per Sky. Al suo posto – sempre secondo i rumors circolati online – potrebbe tornare invece Paola Perego, al timone di un nuovo programma.

Per il momento non si conosce ancora il nome del programma che la conduttrice potrebbe condurre, quel che è certo è che i suoi fan siano in trepidante attesa di riaverla sul piccolo schermo.

Dopo la diffusione dei rumors a proposito dell’addio a Detto Fatto Bianca Guaccero ha condiviso su Instagram un post che suona tanto come una smentita: “Detto Fatto è qua, e ci resta!” ha scritto la conduttrice, che però secondo indiscrezioni avrebbe già firmato il contratto per un nuovo impiego in Sky.

Per sapere se il programma continuerà o no bisognerà attendere settembre, quando finalmente usciranno i nuovi palinsesti Rai.