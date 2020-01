Chi è Enrico Remigio: il 30enne vincitore a Chi vuol essere milionario

Ha risposto correttamente alla domanda da un milione di euro nell'ultima puntata di Chi vuol essere milionario, ma chi è l'ingegnere Enrico Remigio?

La puntata del 29 gennaio di Chi vuol essere milionario rimarrà nella storia per la vittoria del milione di euro da parte di Enrico Remigio, il 30enne pescarese – ma residente a Singapore – che nell’arco di due settimane ha raggiunto la quindicesima domanda del popolare gioco a quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Ma chi è Enrico Remigio e cosa farà adesso con tutti questi soldi?

Chi è Enrico Remigio

Pur essendo originario di Pescara Enrico Remigio vive ormai da qualche anno lontano da casa, più precisamente a Singapore dove svolge la sua attività di ingegnere. Sempre nel continente asiatico tuttavia vive anche la fidanzata di Enrico, di nazionalità francese, ma purtroppo a ben due ore di aereo da Singapore.





Con la vincita del milione di euro, uno degli obiettivi del pescarese è proprio quello di poter ricongiungersi con la fidanzata e di poter finalmente costruire una famiglia insieme.

Un’eventualità auspicata anche dallo stesso Gerry Scotti, che nel corso dell’ultima puntata ha più volte conversato con il giovane sul suo futuro al di fuori dello studio televisivo.

Il quarto vincitore del milione

Con la vittoria del 29 gennaio, Enrico Remigio diventa quindi il quarto vincitore del milione di euro [in realtà la prima vincitrice si aggiudicò un miliardo di lire ndr] su sette che nei vent’anni di storia di Chi vuol essere milionario sono riusciti ad arrivare alla fatidica domanda finale.

Nel caso in questione, la quindicesima domanda del 30enne riguardava cosa avesse lasciato scritto sulla superficie lunare l’astronauta statunitense Eugene Cernan, meglio noto come l’ultimo uomo ad aver messo piede sul nostro satellite nel 1972. Dopo più di un’ora di tentennamento, Enrico Remigio dato come riposta esatta l’opzione B: Eugene Cernan lascio scritte nella polvere lunare le iniziali della figlia Teresa.