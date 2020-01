Volano scintille tra Adriana Volpe e Rita Rusic al Grande Fratello Vip: la produttrice ha accusato la collega di averla mandata in nomination.

C’è stata un’accesa lite tra Adriana Volpe e Rita Rusic al Grande Fratello Vip: la produttrice cinematografica ha infatti capito che la conduttrice abbia fatto il suo nome in nomination, e la Volpe ha ammesso le proprie responsabilità.

Lite Adriana Volpe e Rita Rusic

Volano scintille al Grande Fratello Vip: Rita Rusic si è mostrata indignata con Adriana Volpe per aver fatto il suo nome in nomination, e la conduttrice ha replicato che – se avesse potuto scegliere tra concorrenti maschi e femmine – probabilmente non avrebbe fatto il suo di nome. Adriana Volpe sostiene infatti di aver nominato solo in funzione del gioco e di non avere nulla di particolare contro la produttrice cinematografica. Infastidita dai suoi toni glielo ha fatto notare, ma la risposta della Rusic è giunta ancora più piccata: “Tu non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi perché non sei la maestra.

Questo tono da maestrina a me non piace […] se tu mi devi fare la maestra della scuola falla con Magalli, e non con me a rompere i c*glioni”, le ha risposto, facendo menzione alle numerose liti avute dalla conduttrice con Giancarlo Magalli, suo ex collaboratore.





Tra le due le cose si mettono male ed è possibile che d’ora in avanti scoppi una “guerra interna” al Grande Fratello Vip. Adriana Volpe ha cercato finora di mantenersi imparziale – anche se secondo alcuni starebbe facendo il doppio gioco – ma non è escluso che adesso con Rita Rusic le cose si mettano davvero male.