Kate Middleton e il segreto che nessuno conosce: la rivelazione

Kate Middleton ha ammesso per la prima volta di aver vissuto un momento di grande sconforto dopo la nascita del Principe George.

Kate Middleton è stata in visita al centro per bambini di Cardiff, in Galles, Kate Middleton ha fatto una rivelazione sul suo passato che non tutti conoscevano: la duchessa si è aperta riguardo a un periodo in cui suo marito, il Principe William, lavorava presso la base di RAF Cranwell.

Kate Middleton: la rivelazione

“Avevo appena avuto George (…) era così isolato, tagliato fuori. Non avevo la famiglia attorno e William faceva i turni di notte. Mi sono sentita così sola”, ha dichiarato Kate Middleton, in visita al centro per bambini di Cardiff. La duchessa non ha mai tenuto nascosto che per un lungo periodo, dopo la nascita del principe George, si sarebbe sentita sola e triste. Oggi fortunatamente avrebbe ritrovato la serenità e dopo il primo figlio lei e William ne hanno avuti altri due: la principessa Charlotte e il piccolo Louis.





La duchessa è da sempre molto amata in Inghilterra e in tanti l’hanno lodata sia per il suo impegno umanitario sia per il suo gusto in fatto di stile.

In tanti hanno sempre ammirato la somiglianza tra lei e la compianta Lady Diana e indubbiamente in confronto alla cognata Meghan Markle Kate Middleton ha sempre goduto di commenti positivi da parte della stampa e dei media internazionali. Di recente la duchessa del Sussex e il Principe Harry hanno detto addio ai titoli nobiliari, decidendo di trasferirsi definitivamente in Canada. La notizia non è stata commentata da Kate Middleton nonostante a corte si vociferi che tra lei e la cognata non siano mai stati rosei.