Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: la data delle nozze

Nozze in vista per il figlio più giovane di Silvio Berlusconi: lui e la fidanzata Federica Fumagalli convoleranno presto a nozze.

Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, Luigi Berlusconi, convolerà a nozze con la storica fidanzata Federica Fumagalli: la proposta sarebbe stata fatta il giorno di Natale e i fiori d’arancio dovrebbero essere celebrati in estate.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Federica Fumagalli avrebbe trovato un diamante sotto l’albero di Natale: Luigi Berlusconi le avrebbe finalmente fatto la fatidica proposta e dunque nell’estate 2020 i due dovrebbero convolare a nozze. Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e la PR milanese starebbero insieme da circa 9 anni, ovvero da quando entrambi erano studenti presso la Bocconi. Da tempo sarebbero avvenute le “presentazioni in famiglia” e infatti i due avrebbero trascorso insieme anche le festività natalizie.





Secondo indiscrezioni la coppia andrà a vivere in una delle ville del Cavaliere attualmente in ristrutturazione, e per quanto riguarda le nozze avrebbero già dato inizio ai preparativi (anche se ancora non si conosce il luogo dell’evento).

Luigi è il figlio più piccolo che l’ex premier ha avuto dalla sua ex moglie, Veronica Lario. I rapporti tra i due – com’è noto – non si sono conclusi nel migliore dei modi, ma è fuor di dubbio che entrambi presenzieranno alle nozze dell’ultimogenito. Luigi ha altri 4 fratelli: Pier Silvio (compagno della conduttrice Silvia Toffanin), Marina, Barbara ed Eleonora. Lui e Federica Fumagalli hanno sempre vissuto la propria vita privata lontano dai riflettori, ma adesso tutti sarebbero impazienti di avere dettagli sui loro fatidici “lo voglio”.