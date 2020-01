Michela Murgia critica Levante: “Sei una donna funzionale”

Levante ha detto la sua sulle quote rosa ma a Michela Murgia la sua frase non è piaciuta affatto: la scrittrice ha prontamente replicato.

Michela Murgia ha criticato la cantante catanese Levante per una frase detta a mezzo social: la cantante avrebbe infatti sostenuto di non essere d’accordo “con le quote rosa” perché il posto di lavoro a suo avviso andrebbe meritato.

Michela Murgia contro Levante

A Michela Murgia non è piaciuta la frase pronunciata da Levante a proposito delle quote rosa, e infatti non gliele ha certo mandate a dire: “Molte donne intendono ancora le quote rosa come una pretesa che sostituisce il merito, ma il sistema patriarcale discrimina in base al genere non al merito”, ha replicato la scrittrice, da sempre impegnata sulle tematiche legate al femminismo. A sostegno della propria tesi Michela Murgia ha portato come esempio proprio il Festival di Sanremo a cui Levante prenderà parte fra pochi giorni.

Su 22 cantanti ci sarebbero solo 5 donne in gara, e infatti la scrittrice ha chiosato: “il fatto può avere solo due spiegazioni: o le donne cantano peggio degli uomini… o qualcuno ne è convinto.”





Levante risponderà alla polemica? Fuor di dubbio che la frase della cantante abbia generato non poche critiche e commenti dividendo il popolo dei social tra sostenitori e contrari. Si tratta solo di una delle numerose polemiche che hanno visto protagonista questa 70esima edizione del Festival che tra brani giudicati violenti (come quello di Junior Cally) le dichiarazioni antifemministi (quelle di Amadeus) e la partecipazione di concorrenti con simpatie sovraniste (come quelle per cui è stata accusata Rita Pavone) non smetterebbe di far discutere.