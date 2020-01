Amadeus avrebbe reagito molto male difronte all'aspra critica mossa da Michelle Hunziker nei suoi confronti per la frase su Francesca Sofia Novello.

Dopo la frase pronunciata da Amadeus su Francesca Sofia Novello in conferenza stampa in molti si sono scagliati contro di lui, compresa la conduttrice Michelle Hunziker, la quale aveva pesantemente condannato le parole del collega.

Michelle Hunziker contro Amadeus

Amadeus non ha mai replicato apertamente con Michelle Hunziker o con tutti coloro che si sono scagliati contro di lui per quanto affermato su Francesca Sofia Novello nella conferenza stampa d’apertura al Festival di Sanremo. Il conduttore si era limitato a scusarsi dichiarando di esser stato frainteso, ma la polemica era impazzata per giorni e con risvolti più o meno gravi (in tanti si sono detti intenzionati a boicottare lo show).

Secondo indiscrezioni il conduttore sarebbe rimasto particolarmente male per le polemiche, e ancora di più per quanto detto contro di lui dalla collega Michelle Hunziker che su Instagram aveva postato un video in cui condannava pesantemente l’atteggiamento “maschilista” riscontrato in molti show televisivi italiani (uno su tutti lo stesso Festival di Sanremo).

Un attacco in cui – seppure non ne ha fatto il nome – la conduttrice sembrava scagliarsi chiaramente contro Amadeus, così come del resto hanno fatto molti altri oltre a lei. Il conduttore ha dichiarato di non voler dare peso alle critiche che sono seguite dopo la sua conferenza stampa e ha assicurato che la 70esima edizione del Festival di Sanremo sarà speciale e piena di sorprese. Il conduttore tornerà a esprimersi apertamente sulla vicenda?