Dopo i guai giudiziari sembra che Belen e Stefano abbiano deciso di lasciare l'Italia, e avrebbero già deciso dove trasferirsi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino lasciano l’Italia? A seguito della notizia dei guai giudiziari che i due avrebbero avuto per una lite con dei paparazzi, l’argentina e suo marito hanno fatto sapere di aver considerato l’ipotesi di lasciare l’Italia.

Belen e Stefano lasciano l’Italia

Mentre in Italia impazzano le notizie riguardanti i guai giudiziari che Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero avere per una loro lite con i paparazzi risalente al 2012, i due si stanno godendo una meritata vacanza a Disneyland Paris in compagnia del figlio Santiago. In queste ore l’argentina ha fatto sapere ai suoi fan che il bambino avrebbe chiesto loro di trasferirsi per sempre nella Capitale Francese, e che lei e Stefano tutto sommato ci starebbero pensando.





Fuor di dubbio che anche se i due lasciassero l’Italia dovrebbero comunque farvi ritorno di frequente visto che la maggior mole di lavoro per entrambi si svolge qui.

Per quanto riguarda la vicenda giudiziaria i due non si sono presentati in tribunale all’ultima udienza, ma è possibile che in futuro debbano presentarsi a regolare processo e non più difronte al giudice monocratico. Secondo indiscrezioni infatti i dettagli emersi lascerebbero pensare che Belen e suo marito abbiano avuto un comportamento decisamente scorretto nei confronti dei due paparazzi: i due hanno sempre preso le distanze dalla vicenda, ma ora dovranno vedersela con la legge. La coppia era stata accusata inizialmente di “esercizio arbitrario della propria ragione” mentre ora dovranno rispondere di “rapina aggravata e lesioni”.