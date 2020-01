Alba Parietti: "chi non ha un'elevata istruzione non dovrebbe votare". Subito la risposta di Matteo Salvini: "è follia".

Ospite a “Stasera Italia” l’opinionista Alba Parietti ha lasciato telespettatori e conduttrice un po’ sbigottiti con una particolare dichiarazione.

Alba Parietti: “Popolo senza istruzione non dovrebbe votare”

Queste le parole, pronunciate dalla Parietti: “Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo“. La frase, pronunciata nel programma “Stasera Italia”, ha messo in discussione la legittimità del diritto di voto nel nostro Paese. Secondo l’ex showgirl la nostra società ha una scarsa “coscienza politica”, e ha concluso: “credo che la gente debba avere la coscienza e l’istruzione necessaria per capire cosa si vota”. Subito la risposta della conduttrice del programma, Barbara Palombelli: “beh, adesso mettere in dubbio il suffragio universale…”

Alba Parietti e il voto, la risposta di Salvini

Il video in cui la Parietti suggerisce di “cancellare” la democrazia non è sfuggito la leader della Lega Matteo Salvini, che prontamente ha detto la sua.

In un post su Facebook, l’ex ministro dell’Interno ha postato il video dove la Parietti dichiara che “la popolazione senza istruzione non dovrebbe votare”, corredato di un commento. Così scrive Salvini: “Siamo alla follia. L’arroganza della sinistra non ha limiti…”. Nel giro di pochi minuti il leader della Lega ha raccolto migliaia di opinioni, una particolarmente diffusa e apprezzata dal popolo della rete: “Ovviamente finché gli operai con la terza media votavano a sinistra andava bene. Oggi che gli operai guardano a destra, non sono più degni di votare. Brava – riferito alla Parietti – complimenti. Però prima impara a parlare”.