A Le Iene un altro tragico lutto: la redazione del programma ha scritto un messaggio per la grave scomparsa di una cara amica.

La Redazione delle Iene ha condiviso con i fan il dolore per la tragica scomparsa di una collega giornalista: si tratta di Loredana Guida, collaboratrice del Giornale di Sicilia. La redazione del programma ha scritto: “Nel 2020 non è accettabile morire così”.

Lutto a Le Iene

Dopo la tragica scomparsa dell’inviata Nadia Toffa, il 13 agosto 2019, Le Iene piangono la giornalista Loredana Guida, scomparsa per una malattia contratta durante un viaggio in Nigeria alcune settimane fa. La redazione del programma ha parlato dell’assurdità di morire così nel 2020.

La giornalista avrebbe contratto la malaria terzana maligna, un morbo che in Italia è scomparso negli anni ’30 e che oggi sarebbe curabile attraverso alcuni medicinali. Stando a quanto rivelato dalle Iene Loredana si era recata al pronto soccorso dove i medici non avevano svolto nessuna indagine diagnostica, ma anzi avrebbero cambiato il suo codice bianco in un codice verde.

E’ probabile che la redazione apra una delle sue inchieste per capire quali siano state le cause della morte di Loredana Guida, giovanissima collaboratrice del Giornale di Sicilia. La redazione del programma quest’estate aveva dovuto convivere già con la dolorosa perdita della giornalista Nadia Toffa, sconfitta dal cancro dopo 2 duri anni di battaglia. Le manifestazioni d’affetto nei suoi confronti erano state tantissime e ancora oggi c’è chi ha deciso di dedicare un pensiero o un messaggio alla compianta inviata del programma.