E' finita la storia d'amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: la cantante lo ha annunciato via social con un post di sfogo.

A sorpresa Alessandro Amoroso ha annunciato la fine delle sua relazione con Stefano Settepani. I due negli ultimi mesi erano sembrati estremamente affiatati, e invece l’annuncio della separazione sarebbe giunto come un fulmine a ciel sereno: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social”, ha dichiarato la cantante via social. Stando alle prime indiscrezioni tra i motivi della rottura ci sarebbe stato il desiderio – non corrisposto – da parte della cantante di metter su famiglia. In tanti credevano che i due presto ci sarebbero stati i fiori d’arancio, e invece la liaison si sarebbe conclusa in un nulla di fatto e senza spiegazioni da parte di Alessandra Amoroso.





“Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”, ha concluso nel suo post. I due erano legati da oltre 5 anni e per il momento sembra che abbiano deciso di lasciarsi pacificamente anche se non è chiaro se la cantante rivelerà mai i motivi dietro la rottura: sia lei sia Stefano Settepani hanno sempre preferito vivere la loro liaison con estremo riserbo e lontani da occhi indiscreti. Alessandra Amoroso si è mostrata ottimista con i suoi fan, e chissà che presto il futuro non le riservi un nuovo amore!