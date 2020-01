Casino online: la guida per scegliere quelli più sicuri secondo AAMS, un organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano.

Vuoi giocare in tutta sicurezza? Per scegliere al meglio i casino online si possono tenere in considerazione alcune caratteristiche della piattaforma come l’assistenza clienti e soprattutto il sistema di protezione dei dati personali. Altri fattori che possono incidere sulla scelta sono i Free Spin Gratis, il Bonus Casino Senza Deposito e il Bonus Benvenuto.

Come scegliere i casino online più sicuri

Tra i migliori casino tra cui scegliere troviamo quelli che mettono a disposizione esclusivi Bonus di Benvenuto tra i quali anche Bonus Senza Deposito. Oltre alla presenza di questi fattori aggiuntivi non bisogna dimenticare anche il servizio di assistenza clienti che, se efficiente e costantemente reperibile, può risolvere in tempo reale qualsiasi problematica e, ovviamente, la garanzia che i dati personali siano protetti al 100%.

Protezione dei dati personali

Sia per l’anagrafica che per le transazioni bancarie, la protezione dei dati personali, , è essenziale e un fattore di estrema importanza per tutti i casino. Il protocollo SSL, sigla che per esteso significa Secure Sockets Layer, è il protocollo di crittografia sviluppato con il fine di tenere al sicuro tutti i dati transitanti dai e verso i siti web che lo adottano. Solo questo sistema di protezione assicura tutti i dati come password, dati personali, dati dei documenti o numeri di carte di credito e conti bancari, e, ovviamente, senza un’adeguata protezione un Casino Online non può ottenere la .

Assistenza clienti

L’ assistenza clienti è un’altro punto importante che può portare alla scelta di un casino online piuttosto che un altro. I migliori casino offrono un supporto h24 e 7 giorni su 7. L’assistenza telefonica e via email è quella che viene offerta più di frequente ma in molti casi è possibile accedere a questo servizio anche tramite chat direttamente dal sito di gioco. I Casino AAMS tecnologicamente più innovativi mettono a disposizione anche canali Whatsapp e Telegram così da essere più facilmente contattabili.

Free Spin Gratis

I Free Spin Gratis sono uno dei Bonus Senza Deposito Immediato che un casinò mette a disposizione dei giocatori per provare i giochi offerti dalla piattaforma ma in maniera totalmente gratuita. Il bonus offerto potrebbe avere delle restrizioni riguardanti il fornitore di gioco e le meccaniche di sblocco possono variare da casino a casino. Una volta completato il ciclo di gioco gratuito, il giocatore avrà a disposizione sul proprio conto gioco un Bonus Casinò utilizzabile in seguito.

Bonus senza deposito

Oltre ai Free Spin, generalmente i casino online mettono a disposizione dei nuovi giocatori anche un’altra tipologia di Bonus Casino Senza Deposito. Questo bonus è un normale Bonus Casino utilizzabile sull’offerta giochi disponibile e viene accreditato sul conto di gioco senza dover pagare nulla.

Bonus di benvenuto

Il Bonus di Benvenuto dei casino viene spesso sottovalutato dai giocatori, soprattutto perchè di tutta l’offerta è quello legato al primo versamento. Va invece ricordato che questo è il Bonus Casino destinato ai nuovi giocatori e che quindi verrà erogato una sola volta. Questo bonus può quindi essere rappresentare un punto aggiuntivo per la piattaforma perchè molto esclusivo e di durata limitata. Le meccaniche di accredito cambiano a seconda del Casino scelto e le condizioni vengono sempre indicate sulle pagine dedicate alle promozioni.