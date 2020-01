Mara Venier e Stefano De Martino hanno un ottimo rapporto d'amicizia: la conduttrice ha mostrato ai fan il regalo che le ha fatto il ballerino.

Tra Mara Venier e Stefano De Martino c’è sempre stato un grosso feeling, e infatti il marito di Belen lo ha dimostrato chiaramente facendo uno splendido regalo alla celebre conduttrice per Natale.

Mara Venier e De Martino

Che ci fosse un ottimo rapporto tra Mara Venier e il ballerino Stefano De Martino è cosa nota, e infatti sui social è stata la stessa conduttrice a rivelare che il marito di Belen per Natale le avrebbe fatto un gradito regalo: si tratterebbe della pasta di Gragnano, un tipo di pasta di alta qualità molto amata da Zia Mara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 26 Gen 2020 alle ore 10:46 PST







La conduttrice l’avrebbe ricevuta come dono di Natale da parte del ballerino, e si sarebbe mostrata intenta ai fornelli mentre preparava una deliziosa amatriciana per i suoi cari. Tra Mara Venier e Stefano De Martino c’è un rapporto molto profondo e infatti la conduttrice è stata la prima a scherzare sulle possibili “seconde nozze” tra il ballerino e Belen Rodriguez proponendosi come testimone.

Per il momento i due non hanno dato adito alle voci circa un possibile secondo matrimonio ma secondo i fan ci sarebbero tutti i presupporti per credere che presto ci siano importanti novità: da mesi circolano infatti le voci circa una presunta seconda gravidanza della showgirl, tornata con De Martino a quattro anni dalla loro separazione ufficiale.