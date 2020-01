Imbarazzo per Marco Balestri a Mattino Cinque: l'opinionista ha confessato che a causa del viagra sarebbe stato sul punto di avere un ictus.

A Mattino Cinque Marco Balestri si è lasciato sfuggire una piccante confessione sul suo passato: l’opinionista avrebbe assunto il viagra ma purtroppo gli effetti per lui non sarebbero stati quelli sperati.

Marco Balestri: l’esperienza col viagra

Marco Balestri ha confessato al salotto di Federica Panicucci che una volta, a causa del viagra, avrebbe creduto che gli stesse per venire un ictus: “Poco alla volta sentivo caldo, mi sono specchiato ed ero tutto rosso, mi è venuto un cerchio alla testa ma ero con lei… sudavo e mi sono detto ‘mi verrà un ictus e ci rimango secco’”, ha dichiarato l’opinionista, che da allora avrebbe deciso di non assumere più la pillola blu visto l’effetto negativo sperimentato.

Nello studio di Mattino Cinque si sono creati di momenti d’imbarazzo non da poco per la confessione fatta da Marco Balestri, che ha anche dichiarato senza vergogna: “Devo dire che per qualche ora dopo camminavo per casa con un attrezzo strano ma mai più nella vita”.

Federica Panicucci e gli altri ospiti del programma sono scoppiati a ridere per la sua confessione. Sull’argomento si è espresso anche Valerio Merola che ha dichiarato di non aver mai provato il viagra fino ad ora, ma che se dovesse usarlo non avrebbe preconcetti. Federica Panicucci ha continuato a incalzare i suoi ospiti con domande piccanti e allusive che hanno divertito i fan e i telespettatori del programma.