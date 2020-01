I fan hanno appreso con gioia che Ghali sarà tra i superospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Ghali si aggiunge alla fittissima lista di ospiti attesi alla 70esima edizione del Festival di Sanremo: il suo ultimo singolo “Boogieman”, è il primo nelle classifiche e sembra che sul palco dell’Ariston presenterà un medley dei suoi successi.

Ghali a Sanremo

Ghali sarà il superstite della serata di venerdì 7 febbraio al Festival di Sanremo: il rapper dovrebbe presentare un medley dei suoi successi, e stando alle prime indiscrezioni, anche il secondo estratto dal suo nuovo album, DNA. Attualmente il suo singolo Boogieman è in testa alle classifiche per i brani che hanno avuto più ascolti e in tanti sono in attesa di vedere l’artista sul palco dell’Ariston.

Giovanissimo rapper originario di Milano, Ghali ha fatto una rapida ed entusiasmante ascesa verso il successo: diventato uno degli artisti più seguiti del web ha ricevuto critiche positive sia da pubblico sia dalla critica specializzata.

Su di lui si è espresso positivamente anche il giornalista Roberto Saviano che sul suo conto ha scritto: “Ghali è uno dei maggiori poeti di lingua italiana, un poeta rap.” Ghali, pseudonimo di Ghali Amdouni, è nato e cresciuto nella periferia di Milano ma i suoi genitori sono tunisini. All’interno delle sue canzoni sono racchiuse molte delle tematiche a lui care che spaziano dalla famiglia all’immigrazione, passando per la vita in periferia e l’amore per sua madre. “Senza di lei non sarei nulla”, ha dichiarato il giovanissimo rapper. All’Ariston intanto continuano a impazzare le polemiche sul collega Junior Cally, ma la notizia che anche Ghali sarà tra gli ospiti della serata ha fatto gioire i fan dei social.