Il Festival di Sanremo "distrugge" il palinsesto tv: dal 4 all'8 Febbraio 2020 spazio al grande cinema.

Da martedì 4 Febbraio a sabato 8 Febbraio 2020 andrà in onda su Raiuno il 70esimo Festival di Sanremo. Inevitabilmente, come sempre, attrarrà su di sè tutte le maggiori attenzioni: per questo le reti “rivali” modificheranno il loro palinsesto. Mediaset non trasmetterà nè Milionario nè C’è posta per te in onda su Canale 5. Stop anche alla Repubblica delle donne su Retequattro. Largo spazio sarà dato invece a commedie e film da Oscar, in vista della consegna delle statuette in programma domenica 9 Febbraio. La7 e Sky, invece, andranno dritti per la loro strada, proponendo i loro programmi di punta. Il calcio potrebbe rappresentare una distrazione soltato venerdì 7 Febbraio quando all’Olimpico scenderanno in campo Roma e Bologna.

Alla prima puntata del Festival firmato Amadeus, Canale 5 risponde con il film Ma che bella sorpresa e, a seguire, La grande bellezza di Paolo Sorrentino, Oscar 2014 per il miglior film straniero.

Italia 1 invece propone il meglio de La Pupa e il secchione mentre Rai2 fa vedere il film d’animazione Big Hero 6. Rimangono i talk show: Cartabianca su Rai3, Sempre più Fuori dal coro su Rete4, diMartedì su La7. Su Sky Uno saranno regolarmente trasmesse le due nuove puntate di Best Bakery.





Festival di Sanremo: cambia il palinsesto tv

Mercoledì 5 Febbraio, invece, se Rai3 conferma l’appuntamento con Chi l’ha visto?, Canale 5 toglie il Milionario per far vedere i film Matrimonio al Sud e Anna Karenina. Grande cinema anche sulle altre reti: Alien:Covenant su Rai2, Salvate il soldato Ryan su Rete4, Auguri per la tua morte su Italia 1 e JFK – Un caso ancora aperto su La7.

Il giorno seguente, mentre a Sanremo andranno in scena le cover e Roberto Benigni, Canale 5 farà vedere i film Sconnessi e The Danish Girl, Italia 1 il thriller Scappa – Get Out, Rai2 l’horror Poltergeist mentre su Rai3 ci sarà sempre Benigni nel film Il figlio della pantera rosa.

Rete4 conferma Dritto e rovescio, La7 Piazzapulita e Sky Uno Masterchef.

Sarò ancora il cinema a padroneggiare venerdì 7: su Canale 5 andranno in onda Matrimonio a Parigi e poi Blue Jasmine; su Italia 1 si vedrà Madre!; su Rai3 Si muore tutti democristiani. Rai2 invece va sul sicuro, affidandosi agli amati i serial Usa con Ncis: Los Angeles. La7 conferma Propaganda Live e Rete4 propone uno speciale di Quarto grado – Le storie. Su Sky Atlantic ci sarà il finale di stagione di The New Pope. L’ultima puntata del Festival avrà poca concorrenza: Canale 5 elimina C’è posta per te e lascia spazio a Un’estate ai Caraibi e Il grande Gatsby. Su Rai2 andranno in onda Ncis e Blue Bloods; Rai3 proporrà il film Lazzaro felice.

La7 risponde con il classico Dove osano le aquile.