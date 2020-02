Addio a Mary Higgins Clark, la regina della suspence, autrice americana che ha venduto oltre 100 milioni di copie. Aveva 92 anni.

Carolyn K. Reidy, amministratore delegato di Simon & Schuster, ha annunciato la scomparsa di Mary Higgins Clark: la scrittrice americana è morta a 92 anni. Conosciuta come “regina della suspense”, Mary è una delle scrittrice più amate al mondo. I suoi libri, infatti, hanno venduto oltre 100 milioni di copie. La sua scomparsa ha sconvolto il pianeta: è morta “circondata da familiari e amici” specifica il suo editore. Infine, chiarisce che la morte è avvenuta il 31 gennaio 2020 in Florida per “complicazioni legate all’età”.

Tragica scomparsa negli Usa: è morta, all’età di 92 anni, Mary Higgins Clark, autrice di numerosi volumi che hanno venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo. Il suo primo successo lo ottenne nel 1975 con la pubblicazione del suo primo libro: Dove sono i bambini?, che venne ristampato 75 volte.

I successivi volumi, tradotti in oltre 10 lingue, vendettero oltre 300 milioni di copie in tutto il mondo.

Biografia

Nata nel Bronx, quartiere di New York, il 24 dicembre 1927; tragicamente scomparsa per “complicazioni legate all’età” il 31 gennaio 2020. Mary Theresa Eleanor Higgins Clark si è avvicinata al mondo della scrittura all’età di 7 anni, forse proprio grazie alla famiglia di origini irlandesi. Come ha più volte sottolineato, infatti, gli irlandesi sono dei “narratori nati”. Nonostante l’enorme successo ottenuto fin da subito, per Mary la vita riservò numerose tragedie. A 11 anni rimase orfana del padre e a 15 si trovò costretta a lavorare per mantenere la famiglia. In seguito si sposò a Warren Clark, ma rimase vedova a soli 35 anni.