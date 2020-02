Periodo ottimo per diversi segni e nessuno vivrà particolari difficoltà: tutto sull'oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 3 al 9 febbraio 2020.

Come ogni sabato dell’anno, Paolo Fox ha reso note le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio 2020. Qui i dettagli segno per segno relativi a come andranno amore e lavoro nel suddetto periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 3 al 9 febbraio 2020

Ottima settimana per Ariete, Leone, Vergine e Bilancia che sono i segni più quotati. Nessuno avrà invece una settimana totalmente negativa tanto che tutti vengono quotati con un punteggio di almeno 3 su 5.

Ariete

Notizie positive in arrivo e recupero di energie per i nati sotto questo segno. L’ottimismo riguarderà sia l’ambito lavorativo che quello amoroso anche se la forma fisica potrebbe risentire dello stress ed essere sottotono.

Toro

Il mese di febbraio parte in salita sia per l’amore che per il lavoro.

Fisicamente la situazione è migliore rispetto ai giorni scorsi ma tutto dovrà essere affrontato con la dovuta calma prestando attenzione alle tensioni che si generano in famiglia.

Gemelli

Settimana riflessiva sia per i single che per le coppie, che rivaluteranno sia l’amore che i rapporti con gli altri. Forse sarà necessario affrontare qualche problema che riguarderà un trasferimento o qualcosa che riguarderà una persona cara.

Cancro

Con Venere nel segno è il momento di approfittare per stringere rapporti con persone che interessano. Dal punto di vista lavorativo c’è ancora attesa per una notizia che tarda ad arrivare ma nella seconda parte del 2020 potrebbe arrivare la svolta attesa.

Leone

Le giornate vissute nei giorni precedenti sono state pesanti, dunque è normale sentirsi agitati. Meglio quindi evitare qualsiasi tipo di discussione e prestare attenzione alle finanze per non generare problemi anche a livello familiare.

Vergine

I nati sotto questo segno si allontaneranno da un periodo piuttosto stressante per prendersi cura di se stessi partendo dall’alimentazione.

In amore c’è bisogno di tranquillità e di vivere le situazioni con il giusto peso senza troppe ansie.

Bilancia

Buone notizie in questa settimana per quanto riguarda l’ambito economico. Ottime chance anche per i single che potrebbero vedere proprio ora l’inizio di una nuova relazione. Sul lavoro restano dubbi su ciò che si andrà a fare in primavere ed è probabile che si debba decidere come muoversi.

Scorpione

C’è un po’ di agitazione tra gli Scorpione per i troppi impegni e le tante le cose da fare. In campo amoroso potrebbero esserci giornate ricche di vivacità e un ritorno di fiamma. Il consiglio è quello di rimandare, per ora, ogni tipo di accordo o incontro che potrebbe causare disagio.

Sagittario

In amore è il momento giusto per agire cercando soluzioni: se non c’è la persona giusta al proprio fianco, un cambiamento sembra inevitabile.

Anche sul lavoro vi saranno nuove strade da percorrere ma bisogna ragionare bene sulle scelte da compiere.

Capricorno

Continua la positività per questo segno anche se minore delle settimane precedenti. Il transito di Giove potrebbe stimolare l’idea di mettersi in proprio. Chi ha una storia d’amore molto forte può pensare di viverla al meglio, anche a costo di fare una scelta drastica.

Acquario

Chi vuole vivere al meglio la propria vita amorosa ha bisogno di tranquillità. Per le coppie consolidate potrebbe anche nascere l’idea di pensare ad un figlio. Per chi ha bisogno di liberarsi da un peso il momento è quello giusto.

Pesci

Venere è nel segno ma soltanto fino a giovedì quando arriverà una giornata intrigante per i sentimenti. In campo lavorativo non mancheranno dubbi ma le riconferme sono dietro l’angolo.