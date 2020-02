Barbara Alberti aveva attaccato duramente Wanda Nara, ma durante la diretta dell'ottava puntata è arrivata la replica della moglie di Icardi.

Dopo le accuse che Barbara Alberti aveva sferrato contro Wanda Nara, è scattato il confronto diretto nel quale le due hanno trovato un punto di incontro. Il chiarimento, però, è arrivato dopo la replica della moglie di Icardi. Barbara, allontanata dal programma a causa di un malore, aveva definito Wanda “un mostro”. La scrittrice aveva anche aggiunto: “È alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno”. Inevitabile la polemica del pubblico.





Wanda Nara risponde a Barbara Alberti

In conclusione dell’ottava puntata del Gf Vip, durante un confronto in diretta, c’è stato un altro duro scambio tra Wanda Nara e Barbara Alberti. La moglie di Mauro Icardi, infatti, era stata accusata di essere un mostro e ha quindi voluto rendere nota la delusione verso Barbara. “Da una donna colta ed elevata che mi ricorda la mia nonna che non c’è più non mi aspettavo un commento così – ha detto -.

Lo dico con rispetto e amore”. A quel punto, dunque, la Alberti ha cercato di giustificare il suo commento spiegando: “Non ho detto mostro, ho detto che è inconsueta. Apprezzo che lei è stata la manager di due calciatori e ha fatto 5 figli. Avete preso una frase da un discorso molto divertente“. Infine, Barbara ha aggiunto: “Fare delle battute alle spalle è sempre stato uno dei grandi divertimenti della vita”.

La nomination

Al termine della puntata Barbara Alberti ha ricevuto la nomination. La scrittrice andrà dunque al televoto scontrandosi con Carlotta Maggiorana, Patrick Ray Pugliese e Michele Cucuzza. Il meno votato verrà escluso dal programma.