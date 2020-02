"Barbara, non sarai mai come me!". Francesca Cipriani si traveste da Barbara Alberti a Domenica Live

“La trasformazione delle trasformazioni, la trasformazione più choc“, così Giovanni Ciacci ha annunciato un siparietto a Domenica Live che ha lasciato tutti spiazzati, Barbara D’Urso compresa. La protagonista di questo cambio look è la showgirl Francesca Cipriani.

Domenica Live: Francesca Cipriani “diventa” Barbara Alberti

Nel tradizionale spazio lasciato al cambio look durante le puntate di Domenica In, Francesca Cipriani ha deciso di travestirsi da una sua arcinemica: Barbara Alberti. Nella puntata si vede sfilare una sosia della Alberti, che si rivela poi essere, togliendosi la maschera, proprio la Cipriani. Il siparietto ha scatenato l’oralità generale, comprese le fragorose risate della D’Urso, che ha fatto finta di svenire. Francesca ha dichiarato “Barbara non sarai mai come me!”. L’ex conduttrice de La Pupa e il Secchione si è presa una bella rivincita nei confronti della scrittrice che in passato ha usato parole offensive contro di lei.

Francesca Cipriani e la rivalità con la Alberti

Quella tra Francesca Cipriani e Barbara Alberti è una storia non proprio d’amore che risale a più di dieci anni fa.

Anzi, di amore tra le due non ce n’è proprio. Tutto è iniziato quando la scrittrice, in un programma di Piero Chiambretti, ha duramente criticato la showgirl, che ovviamente non l’ha presa bene. E, appena ne ha avuto la possibilità, la Cipriani ha attaccato, come nel caso dell’entrata della Alberti al GF Vip. La soubrette ha sottolineato il trattamento speciale riservato a Barbara Alberti nella casa, in quanto intellettuale, e l’ha incolpata per l’uscita di Pasquale Lauricchia dalla casa. Dure la parole della Cipriani: “è un’esaltata, non sa quello che dice. Dovrebbe fare la nonna e dare il buon esempio”.