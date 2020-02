"Sono sotto sfratto, vivo con gli 80 euro della Caritas". La storia di Gerardina Trovato raccontata alla D'Urso.

Brutta situazione quella che sta passando la cantautrice italiana Gerardina Trovato, conosciuta per aver partecipato a vari Festival di Sanremo ma anche per la brutta piega che ha preso la sua vita a causa di una nevrosi ossessiva depressiva.

Gerardina Trovato: sono sotto sfratto

Ospite a Domenica Live, la cantante si è raccontata davanti a Barbara D’orso e a migliaia di telespettatori. La situazione in cui si trova è difficile: la donna non ha più soldi, vive con gli 80 euro della Caritas e gli aiuti del paese in cui è tornata a vivere. Così si racconta: “Sono sotto sfratto; è finito il bonifico che aveva fatto Caterina Caselli: ha pagato sei mesi arretrati di affitto, la luce, che è collegata con l’acqua, debiti. L’ho chiamata quando mia madre mi ha detto: ammazzati“.

E continua: “Il suo bonifico mi è arrivato in 24 ore. Non è mia mamma, non è più neanche la mia casa discografica, soldi non dovuti, grazie”. Non sono però bastati questi soldi alla Trovato che ora si ritrova senza una casa.

Gerardina Trovato e il difficile rapporto con la madre

La cantante, che era già stata ospite dalla D’Urso, ha anche parlato del suo difficile rapporto con la madre. Gerardina ha accusato la madre di non averla aiutata, sostenendo che: “mi ha fatto una valigia di 300 euro in un anno, augurandomi di morire”. Poi continua, sostenendo che la madre l’avrebbe accusata di aver speso tutto il suo patrimonio in droga: “Io non mi sono mai drogata in vita mia. Forse mi sarò fatta qualche canna a scuola. Però anche lei”.

La risposta della madre non ha tardato ad arrivare, sotto forma di lettera, a Domenica In. La donna offre aiuto alla figlia, ma lei rifiuta. Però per Gerardina c’è -forse- un lieto fine: Barbara D’Urso, a fine puntata, annuncia che un suo amico produttore produrrà gratuitamente il video musicale di Gerardina, sperando in un percorso di rinascita della cantante.