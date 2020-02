Mara Venier, problema in diretta a Domenica In

Mara Venier non si rende conto di essere già in diretta. La conduttrice urla agli autori di Domenica In: "ma devo gridare come una matta?"

Mara Venier affronta un altro inconveniente in diretta su Domenica In nella giornata del 2 febbraio. La conduttrice è apparsa alle 13.25 nel salotto di Domenica In, come sempre poco prima dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Apparentemente, la Venier non è accorta subito di essere già in diretta, e ha urlato in direzione degli autori del programma: “ma devo gridare come una matta?“. Un piccolo inconveniente per la Venier, convinta di non essere ancora in onda.

Diretta a Domenica In, la Venier ripara all’errore

Subito, qualcuno della produzione ha avvertito la Venier dell’errore e la conduttrice si è prontamente corretta. Girandosi verso le telecamere, ha ricordato a tutti gli spettatori della rai l’appuntamento pomeridiano. In questo specifico caso, Mara Venier ha anche menzionato l’approfondimento, da lei condotto, sul festival di Sanremo 2020.

Il festival sarà infatti in onda tra pochi giorni, da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio. La stessa Venier sarà sul palco dell’Ariston per una puntata di Domenica In molto speciale, in cui saranno presenti tanti artisti in gara allo storico festival. La conduttrice ha lanciato un appello su tutti i suoi canali social per chiedere supporto ai telespettatori.

Mara Venier ha anche scherzato “scusate se ho il fiatone, ma sono arrivata qui di corsa. Mi manca il respiro“. Subito dopo il telegiornale è partita la consueta diretta di Domenica In. Questa volta la Venier ha ospitato nel suo salotto domenicale Iva Zanicchi, la quale ha presentato il suo nuovo romanzo “Nata di luna buona”. In puntata anche l’attrice Vanessa Incontrada, Gianluca Grignani, Andrea Vianello e Peppino di Capri.